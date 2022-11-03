Emniyet’ten iftiracı Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

EGM tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan suç duyurusu Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na geldi. Başkan Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de Twitter hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetleri hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 'iftira', 'hakaret', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın “okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız” palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu.” bu paylaşımı üzerine EGM, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.