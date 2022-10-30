Emniyet’ten HDP'nin "mermi" iftirasına cevap!

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediyeye kayyım atanmasını protesto eden HDP'li milletvekillerine, bir polis memuru tarafından mermi çekirdeği atıldığı iddiasına, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada HDP'lilerin iftira attığı vurgulandı. Açıklamada, "Hasan Özgüneş'e isabet eden mermi çekirdeğinin, personelimiz tarafından atıldığını ileri sürmek fizik kurallarını tersine işletmek anlamına gelmektedir." denildi.

"Namlusu değiştirilmiş bir tabancadan atıldığı..."

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün cevabında şu ifadeler yer aldı:

Olay anına ilişkin görseller üzerinde yapılan analizde, Özgüneş’in karnına isabet eden cismin, grubun ön tarafından geldiği ve yukarıdan düştüğü görülmektedir. İncelemede, cismin tabanca mermi çekirdeği olduğu, mermi çekirdeği üzerindeki yiv setlerin düz çizgi şeklinde olması nedeniyle namlusu değiştirilmiş bir tabancadan atıldığı, mermi çekirdeğinin burun kısmındaki ezilmenin az ve yaklaşık 45 derece açı oluşturmasından dolayı yorgun mermi çekirdeği olduğu değerlendirilmektedir.

HDP milletvekiline mermi çekirdeği attığı dezenformasyonunun öznesi haline getirilmeye çalışılan personelimizin, kendisine ait çevik kuvvet kalkanı üzerinde bulunan şeffaf renkli jelatini kazıdıktan sonra sağ el başparmağı ile yere doğru attığını ortaya koymaktadır. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat da devam etmektedir.