  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den yeni petrol ve doğalgaz hamlesi

Cübbeli Ahmet Hoca'nın eniştesinden Zafer Partisi kararı!

Haluk Bayraktar duyurdu... AKINCI TİHA için yeni ihracat sözleşmesi

Türk savunma sanayisinin Türk zırhlısı Yörük 4x4'ten atak! İhracatta sağdan direksiyonlu versiyon...

Dünya basını TOGG’u işte böyle gördü! İçimizdeki İrlandalıların gözü yaşlı

SOM ve ATMACA füzelerine güç verecek! Teslim edildi

Türkiye'den tarihi heyecanlandıran keşif! İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nden Miken uygarlığına ait buluntular çıkarıldı

Allah şifa versin! Herkesin gururlandığı Togg’u kömürle karalamaya çalıştı!

6 kişinin öldüğü kazada şok gerçek ortaya çıktı

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı! Manşetten verdiler
Gündem Emniyet’ten HDP'nin "mermi" iftirasına cevap!
Gündem

Emniyet’ten HDP'nin "mermi" iftirasına cevap!

Emniyet Genel Müdürlüğü bir polis memurunun Şırnak Cizre'deki protestoda HDP'li milletvekillerine mermi çekirdeği fırlattığı iddialarına cevap verdi. Açıklamada HDP'nin ifitra attığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 22:40:00 -
Emniyet’ten HDP'nin "mermi" iftirasına cevap!

 Yeniakit.com.tr 

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediyeye kayyım atanmasını protesto eden HDP'li milletvekillerine, bir polis memuru tarafından mermi çekirdeği atıldığı iddiasına, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada HDP'lilerin iftira attığı vurgulandı. Açıklamada, "Hasan Özgüneş'e isabet eden mermi çekirdeğinin, personelimiz tarafından atıldığını ileri sürmek fizik kurallarını tersine işletmek anlamına gelmektedir." denildi.

"Namlusu değiştirilmiş bir tabancadan atıldığı..."

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün cevabında şu ifadeler yer aldı:

Olay anına ilişkin görseller üzerinde yapılan analizde, Özgüneş’in karnına isabet eden cismin, grubun ön tarafından geldiği ve yukarıdan düştüğü görülmektedir. İncelemede, cismin tabanca mermi çekirdeği olduğu, mermi çekirdeği üzerindeki yiv setlerin düz çizgi şeklinde olması nedeniyle namlusu değiştirilmiş bir tabancadan atıldığı, mermi çekirdeğinin burun kısmındaki ezilmenin az ve yaklaşık 45 derece açı oluşturmasından dolayı yorgun mermi çekirdeği olduğu değerlendirilmektedir.

HDP milletvekiline mermi çekirdeği attığı dezenformasyonunun öznesi haline getirilmeye çalışılan personelimizin, kendisine ait çevik kuvvet kalkanı üzerinde bulunan şeffaf renkli jelatini kazıdıktan sonra sağ el başparmağı ile yere doğru attığını ortaya koymaktadır. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat da devam etmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23