Emniyetten Daltonlar suç örgütünün hücre evlerine baskın
Beylikdüzü’nde park halindeki çalıntı otomobili fark ederek yaptıkları aramada kar maskesi, çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçiren Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt’ta düzenledikleri operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne üye olduğu belirlendi.
Ekipler, Yakuplu Mahallesi’nde şüphelendikleri park halindeki bir otomobilde yaptıkları incelemede plakanın ve otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.
Söz konusu araçta inceleme yapan ekipler, otomobilde çok sayıda mermi, çelik yelek, kar maskesi ve çalıntı plakalar bulundu. Aracın park edildiği sokaktaki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin girdiği adresi tespit ederek operasyon düzenledi.
İkinci kattan atlayarak kaçacaktı
Baskın sırasında evde bulunan zanlılardan İ.Ü, ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer şüpheliler F.A, S.A. ile çocuk yaştaki M.A. ve F. D, söz konusu adreste gözaltına alındı.
Buradaki aramada, çok sayıda mermi ile çalıntı otomobilin anahtarı ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasının ardından çalışmalarını derinleştiren ekipler, belirlenen adreslere yapılan baskında M.U, U.G, Y.A, E.E, M.Y, H.A.G, D.B. ve Ö.Y. gözaltına aldı.
Ekiplerin yaptığı aramalarda ise otomatik tabanca ve çok sayıda uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 2’si çocuk, 1’i kadın 13 şüpheliden bazılarının sosyal medya hesaplarından silahla fotoğraf çekip, paylaşımda bulundukları belirlendi.