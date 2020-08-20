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Gündem Emniyetten 'Ankara Kuşu' açıklaması
Gündem

Emniyetten 'Ankara Kuşu' açıklaması

FETÖ'cü Ankara Kuşu'nun attığı iftiralar, Emniyet Genel Müdürlüğünce yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:11:00 -
Emniyetten 'Ankara Kuşu' açıklaması

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Ankara Kuşu'nun attığı iftiralar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir açıklama ile yalanlandı.

Kripto FETÖ'cü Ankara Kuşu, paylaşımlarında bir skandala imza attı ve Emniyet Genel Müdürlüğünü suçlayıcı, hedef gösterici iddialarda bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "@ankara_kusu1" adlı kullanıcının, asılsız paylaşımları nedeniyle EGM'den yapılan açıklama ile kamuoyu bilgilendirildi.

"Tüm iş ve işlemler hukuka uygun"

İlgili Twitter hesabını yöneten O.Y isimli FETÖ'cünün, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 213. maddesi uyarınca 1 Nisan 2020 tarihinde gözaltı işlemi uygulandığı, çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandığı, 18 Ağustos 2020 tarihinde ise tahliye olmakla beraber yargılanmasının sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, gözaltı sürecinden mahkeme sürecine kadar gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin hukuka uygun bir şekilde yapıldığı kaydedildi.

Suç duyurusu yapıldı

O.Y'nin iddialarının tamamen asılsız olduğu bildirilirken bu iddiaların devam eden yargılamayı etkilemeye yönelik olduğu vurgulandı. O.Y'nin söz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu da açıklamada yer aldı.

Fitne yaymaya devam ediyor

EGM'nin yalanladığı iddialarıyla fitnelerine bir yenisini daha ekleyen kripto FETÖ'cü Ankara Kuşu, birçok tartışmaya zemin hazırlayan provokatif tweetleri ile dikkat çekmiş ve gözaltına alınmıştı.

Muhalif isimler de FETÖ'cü hesaptan medet umuyordu.

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Yorumlar

Fatihist

Bu sahsin somut sucu ne? Muhalif olmasimi?
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