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Gündem Emniyetten Alparslan Kuytul'un oğluna ilişkin açıklama
Gündem

Emniyetten Alparslan Kuytul'un oğluna ilişkin açıklama

Adana Emniyet Müdürlüğü, Ramazan ayında provokasyonlara imza atan Alparslan Kuytul'un 14 yaşındaki oğlunun gözaltına alındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:08:00 - 2021-05-04 15:23:22
Emniyetten Alparslan Kuytul'un oğluna ilişkin açıklama

Adana Emniyet Müdürlüğü, Alparslan Kuytul'un 14 yaşındaki oğlunun gözaltında olduğuna dair iddialara cevap verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının provokasyon girişiminde bulunduğu olayda 14 yaşındaki çocuğun da gözaltına alındığı yönünde asılsız iddialar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde dün gece kanuna aykırı şekilde eylem yapmak isteyen ve bunun neticesinde gözaltına alınan şahıslar arasında Alparslan Kuytul'un oğlu da dahil 18 yaş altı kimse bulunmamaktadır." denildi.

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Yorumlar

543

bu ....in hem ülke geneli hemde dünya geneli vakıfları kapatılmalıdır
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