Emniyet’ten 82 milyon vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık yöntemine ilişkin açıklama yaptı.
Her geçen gün yeni dolandırıcılık yöntemleri türerken, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yaptı.
Dolandırıcılar tarafından son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız, hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında 985 lira maske cezası uygulanmıştır." ifadeleri ile bağlantı linkinin yer aldığı bir mesaj gönderiliyor. Aktarılan paylaşımda, bu tür mesajın gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması uyarısında bulunuldu. Paylaşımda, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim." ifadeleri yer aldı.