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Emniyetin su altı kahramanları: “Kurbağa adamlar”

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli “kurbağa adamlar” hem suda boğulma olaylarına müdahale ederek can kurtarıyor hem de birçok suçun kanıtına ulaşarak olayın aydınlatılmasını sağlıyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:40
Emniyetin su altı kahramanları: “Kurbağa adamlar”

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli “kurbağa adamlar” hem suda boğulma olaylarına müdahale ederek can kurtarıyor hem de birçok suçun kanıtına ulaşarak olayın aydınlatılmasını sağlıyor.


1999 yılında Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli 8 kurbağa adam özellikle yaz aylarında meydana gelen suda boğulma, suda meydana gelen kaza, arama kurtarma ve suç aleti arama gibi durumlara karşı 24 saat görevlerini icra ediyor.



Birçok olayın aydınlatılmasını da sağlıyorlar


Alışık olunan polis üniforması yerine dalgıç kıyafetleriyle tanınan “kurbağa adamlar” hem göllerde hem de denizde olaylara müdahale ediyor. Kurbağa adamlar Samsun’un yanı sıra çevre illerdeki arama-kurtarma olaylarına da destek veriyor. Ekipler, bilinen görevlerinin dışında ayrıca, denizin dibinde olay yeri inceleme, gerçekleşen olayın ardından denize veya göle atılan suç aletlerini bulup birçok olayın aydınlatılmasını da sağlıyor.



“Ana hedefimiz vatandaşlarımızı sağ kurtarmak”


Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli polis memuru Osman Aşık, suda boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların sağ olarak kurtarılmasının ana hedeflerinin olduğunu söyledi. İhbarı ilk aldıkları andan itibaren en kısa sürede boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşarak onların hayatta kalmasını sağladıklarını ifade eden Aşık, “Boğulma vakalarında eğer vatandaşlarımızı sağ olarak alabilirsek veya ‘altın dakika’ dediğimiz ilk 1-2 dakikada ulaştığımızda ilk yardım kalp masajı, suni teneffüs ve ileri yaşam desteği sağlayıp onları sağ olarak kurtarırsak biz görevimizi yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.



"Boğulan şahıs gördüğümüzde resmi ekiplere haber verelim"


Karadeniz Bölgesi’nde özellikle yaz aylarında sıcak ve soğuk havanın değişmesi sonucunda rüzgarlı ve dalgalı havada rip akıntısının oluştuğuna dikkat çeken Aşık, “Karadeniz, yüzme bilenler için bile hayati tehlike oluşturabiliyor. Bunu göz önüne alırsak vatandaşlarımızı rüzgarlı ve dalgalı havalarda denize girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Yüzme bilen insan bile boğularak ölmeye adaydır. Eğer boğulan bir şahsa tanıklık edersek ilk anda yapmamız gereken, sahada görev yapan resmi kurumlara bilgi vermeliyiz. 155, 158, 112, 110’a durumu bildirmeliyiz. Su üzerinde boğulan şahsa eğer tecrübemiz yoksa kesinlikle yaklaşmamamız gerekiyor. Boğulan şahıs yüzme bilen kişiye sarıldığında o şahsın çok fazla yapabileceği bir şey yok. Bu nedenle çoklu boğulmalar meydana gelebiliyor” diye konuştu.


Kurbağa adamlar bu sene çok sayıda boğulma vakasına müdahale vatandaşları sağ kurtarmayı başardı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:40
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