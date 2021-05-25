Emniyet’e üçüncü T129 Atak Helikopteri
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri'nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yeniakit Ankara
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik” denildi.