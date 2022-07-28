Emniyet yakalamaya çalışıyor, Göktaş'ı MİT Müsteşarı yapmak isteyen CHP'liler kaçırıyor!

AK Parti Necip Hablemitoğlu cinayetinden 20 yıl sonra dahi işin peşini bırakmıyorken, Levent Göktaş için "efsane komutan" diyen CHP'lilerin emniyet içindeki uzantılarının, kahraman olarak tanıttıkları adam yakalanmasın diye çaba sarf ettikleri ortaya çıktı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin hakkında arama kararı bulunan emekli Albay Levent Göktaş’ın, Sarıyer’deki kızının oturduğu daireye düzenlenen operasyon sırasında, aynı binada bir başka dairede olduğunu ve asansörle kaçtığını yazdı.

Saymaz’ın kaynağı söz konusu operasyonla ilgili, “Diğerleri sabah saat 06.00-06.30 arasında alınırken, Göktaş’a saat 07.30’da gidiliyor. Operasyon devam ederken adam asansörden inip gidiyor. Belki polisle aynı asansörü kullanıyorlar. Yani polisin çıktığı asansörle aşağıya iniyor. Siz bir yere operasyon yapıyorsanız, dış kapıyı tutmaz mısınız? Belli ki tutmamışlar. Sızma şüphesi var” dedi.

Operasyondan sonraki süreci, “Göktaş, o gün öğle saatlerinde Kıraça Holding’e gidiyor. Sonradan yapılan araştırmada holdingde hiç güvenlik kamerası olmadığı öğreniliyor. Ardından lüks bir araç tutarak, Antalya’ya gidiyor. Araç içerisinde ceketli olduğu görülüyor. Bu şehirde emekli bir polisin evinde kalıyor. Altı aylığına kiraladığı villada kalmıyor. Yakalanacağını anladığı için İstanbul’a dönüyor. Bu kez kameraya şapka ve sırt çantasıyla takılıyor. Polislerin elinden son anda kaçıyor. İstanbul'a döndükten sonra hiç haber alınamıyor” şeklinde anlatan Saymaz, devamında da şu soruları gündeme getirdi:

“İddialar da çok ciddi, kuşkular da. Göktaş’a önceden baskın haberi verildi mi? Eve bir saat geç gidildi mi? Birileri tarafından korunduğu için mi hâlâ yakalanamadı?”