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Aktüel

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:19:36 -
Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna çalışmaları neticesinde bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.


Emniyetin ikna çalışması sonucunda; 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.


Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81’e yükseldi.

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