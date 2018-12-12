Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında "tayin nedeniyle sorun yaşadığı" belirtilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun ilk ifadesi ortaya çıktı.

"Nasıl yaptım ben bunu?"

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (38), tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.