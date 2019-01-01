0553 313 94 23

Emniyet müdürü, kendisini eleştiren vatandaşa cevap verdi! "OIsun, sen de lazımsın"

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın yılbaşı çalışmaları kapsamında, motosikletiyle drift yapan sürücüye ceza kesildiğini belirten sosyal medya paylaşımına, bir kişi, "Herkese ceza kesmeye gelmiş müdür gibisin. Senden nefret ediyoruz" yorumunda bulundu. Emniyet Müdürü Turanlı da, "Olsun, sen de lazımsın" karşılığını verdi.

01 Ocak 2019 Salı 17:41
Emniyet müdürü, kendisini eleştiren vatandaşa cevap verdi! "OIsun, sen de lazımsın"

Sosyal medyayı etkin kullanan Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, yılbaşında polisin yaptığı denetimleri Twitter'dan paylaştı. Birçok kent sakini İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya desteklerini ve taleplerini iletti.

Turanlı, mesajlarından birinde, üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta motosikletiyle drift yapan sürücüye ceza işlemi yapıldığını belirtti. Turanlı paylaşımında, "Drift at, 75 ceza puan. Eyvah ki ne eyvah. Yandı keten helvam. Ehliyetimiz kökten iptal. 7 bin 14 TL ceza. Motoru da 60 gün bağla. Artık ayıkınca ağla da ağla. Ne oldu şimdi, Çaybaşı Sokak bizimle gurur mu duydu? Sana ve senin adına üzgünüm" yazdı.

Kullanıcılardan biri ise Metin Turanlı'nın paylaşıma, "Herkese ceza kesmeye gelmiş müdür gibisin. Senden nefret ediyoruz" diye yorum yaptı. Turanlı ise bu yoruma "Olsun, sen de lazımsın" karşılığını verdi. Turanlı'nın bazı takipçileri de paylaşıma destek veren mesajlar gönderdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:41
  1. Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı
  2. sosyal medya
  3. trafik cezası
  4. tartışma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Aziz Yıldırım'ı sevmiyorum ama...'
    1. Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Aziz..
    2. Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı, 1..
    3. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    4. İran'da ilk kez Sünni kadın büyükelçi..
    5. Forbes, Recep Konuk'u 'Türkiye'nin..
    6. Vladimir Putin: Birlikte..
    7. Bilgi yarışmasına ailesinin zoruyla..
    8. Ak parti Çankaya belediye başkan..
    9. Şişli'de motosiklet kazası! 1 ölü
    10. Eşekle ulaşıma geri dönüldü
    11. Alışverişe çıkacaklar dikkat: Artık 25..
    12. AA Yılın Fotoğrafları oylaması..
    13. Tek katlı ev yangında kullanılamaz..
    14. Gördüğü manzara karşısında şoke oldu:..
    15. Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
    16. Zonguldak'ta esnaf kavgası: 1 yaralı
    17. Suriye ordusundan Türkistan İslam..
    18. Yanan evde dumandan etkilenerek..
    19. Taliban açıkladı: Barış müzakereleri..
    20. Kastamonu'da park halindeki 6 kamyonun..
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha