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Emniyet müdürü, eserlerini Kütahyalı sanat severlerle buluşturdu

Emniyet teşkilatında önemli görevler yürüten, terörle mücadelede işlere imza atan birinci sınıf emniyet müdürü sanatçı kişiliyle Kütahyalılar ile bir araya geldi.

24 Mart 2019 Pazar 21:09
Emniyet müdürü, eserlerini Kütahyalı sanat severlerle buluşturdu

Emniyet teşkilatında önemli görevler yürüten, terörle mücadelede işlere imza atan birinci sınıf emniyet müdürü sanatçı kişiliyle Kütahyalılar ile bir araya geldi. Ressam ve hattat Ahmet Sula 37’nci kişisel sergisi olan "Kelimenin Kalbi" adlı sergi ile eserlerini Kütahya’da sanat severler ile buluşturdu.


Emniyet teşkilatında 30 yılla yayındır görev yapan ve terörle mücadele alanında önemli görevlerde yer alan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula görevinden arta kalan zamanlarda yaptığı eserlerini Kütahyalılar ile buluşturdu. Bir alışveriş merkezinde açtığı 37’nci kişisel sergisi ile ‘Okuma’ temasını işleyen Sula, aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane daire başkanlığınca düzenlenen konferans ile geçler ile bir araya gelecek. Serginin açılışında gazetecilere açıklama yapan Ressam Ahmet Sula resimlerinin insanların birbirini tanımasına ve düşünmeye yönelttiğini belirterek, sanatın insan kalbine dokunan önemli bir araç olduğunu söyledi. Sula, "Evliya Çelebi’nin memleketinde olmaktan ve burada 37. kişisel sergisini açmaktan dolayı çok mutluyum. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile müşterek olarak burada sanat severlere ulaşmam açısından çok değerli. Ülkemizin verdiği bir mücadele var, başta terörizm olmak üzere. Bizde sanat üzerinden de bu güçlü tarihimiz, medeniyetimiz, sanatımız ile anlatma derdindeyiz. Bizler polis olarak hayatın hep çirkin yüzü ile karşı karşıyayız. Hele ki ben terör ile mücadele birimlerinde çalıştığım için bizim ki biraz daha zordu. En güzel cevabı şurada buldu. Önemli olan hayata Anadolu erenlerinin hikmet nazarı ile bakabilmek, insana dokunabilmek. Hayat bana diğer sanatçı arkadaşlarımın dışında çelişkiler paradokslar içerisinde bir hayat sundu. Ben çocukluk yaşlarımda bir çöp adam çizerdim ve o hareket etmezdi. Daha sonra Adil Ocak ve Halit Hatipoğlu hocamdan aldığım eğitim ile resme bir felsefe kattım. Herkes bir şeyleri yapabilir. Bunun içinde birincisi tekniğini öğrenmek ikincisi ise ne çizeceğini bilmek. Sanatçılık için ise bir bilginlik bir felsefe olması gerekiyor. Bunda sonrada Antalya, Bodrum ve Roma’da ki sergilerim ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin de Kütüphane Haftası’nı bu yıl farklı etkinliklerle kutlamak amacıyla ressam Sula ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Kelimelerle sadece kitapların değil farklı sanatsal eserlerin de yapılabildiğini anlatmak istediklerini vurgulayan Zengin, "Sağ olsun ressam Ahmet Sula bey de resimlerle de kelimelerin aktarılabildiğini bize göstermiş oldu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 21:09
  1. sanat
  2. sergi
  3. kitap

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