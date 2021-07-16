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Gündem Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit etmişti... O polisin ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit etmişti... O polisin ifadesi ortaya çıktı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 09:55:00 -
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit etmişti... O polisin ifadesi ortaya çıktı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu, savcılıkta verdiği ifadede, olay anında kendini kaybettiğini, öldürme amacıyla ateş etmediğini ileri sürdü.

Cevher'i Polisevinde yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan polis memuru Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.

Çulcu, ifadesinde, hakkında bir kadın komiseri rahatsız ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırma kararı verildiğini anlattı.

Çulcu, bu durumu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile görüştüğünü, kendisine "Ben istifa edeceğim ve o kızı da şikayet edeceğim" dediğini kaydetti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile tartıştığını, kendisine hakaret ettiğini ileri süren Çulcu, Polisevinden ayrıldıktan sonra açığa alındığını öğrenince silahını alıp olay yerine geri döndüğünü söyledi.

Yemekhanede tek başına oturan Cevher'in yanına giderek elindeki silahla ateş ettiğini anlatan Çulcu, "Kendimi kaybetmiştim. Öldürme amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum" diye savunma yaptı.

Olaydan sonra elindeki tabancayla söz konusu kadın komiseri aradığını belirten Çulcu, "Karşıma çıkanlara 'kendimi de kendisini de vuracağım' dedim. Ancak onu bulamadım" dedi.

Çulcu, Polisevinden çıkarken, dışarıda bekleyen polislerce bacağından vurulduğunu sözlerine ekledi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çulcu, cezaevine konuldu.

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Yorumlar

Hak

"Kadının beyanı esastır" maddesi mutlaka kaldırılmalıdır.Toplumda bu maddeyi haksız şekilde kullanan ve insanların hayatını karartan mahveden art niyetli bayanlar var.Delil olmadan nasıl insanlar yargılanır ve hapse atılır.Burası muz cumhuriyetimi?
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Sonradan 'ah, vah!'

Açığa alınan bir itin o anda silahını da niye almazsın ey devlet?
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