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Aktüel

Emniyet kısıtlama kontrollerine aralıksız devam ediyor

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasında kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:59:42 -
Emniyet kısıtlama kontrollerine aralıksız devam ediyor

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasında kontrollerini aralıksız sürdürüyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm büyükşehirler ve Zonguldak’ta 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri ve bekçiler ise kısıtlama başlangıcından bu yana kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Kentin önemli kavşakları başta olmak üzere birçok noktada kontrollerde bulunan ekipler, dışarıdaki araçların sokağa çıkma kısıtlamasına uygunluğunu denetliyor. Kısıtlama kapsamının dışında kalan sürücülerin ise korona virüs tedbirlerine uyup uymadığı denetleniyor.

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