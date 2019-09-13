0553 313 94 23

Emniyet kaçakçılara göz açtırmıyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği Duman-7 kodlu eş zamanlı operasyonuyla kent genelinde şüpheli şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ve sahte içki yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:27
Emniyet kaçakçılara göz açtırmıyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği Duman-7 kodlu eş zamanlı operasyonuyla kent genelinde şüpheli şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ve sahte içki yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.


Operasyona ilişkin yapılan açıklamada; “Yurt genelinde kaçak sigara, puro, kıyılmış tütün, nargile tütünü ve alkollü içki satıcılarına yönelik il merkezi ve ilçelerimizde müdürlük görevlileri ile ortaklaşa ‘Duman-7’ kodlu eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda; 14 bin 140 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 235 kilogram kıyılmış tütün, 90 litre sahte içki, 4 adet şişe sahte içki yapımında kullanılan anason özü, ele geçirilmiş ve operasyon kapsamında işlem yapılan şahıslara 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu'da silahlı kavga: 1 yaralı
    1. Bolu'da silahlı kavga: 1 yaralı
    2. Denizli’de tarlada çalışan çiftçinin..
    3. Çekiciye kaldırılırken tuş oldu
    4. Kırşehirli öğrenciler Rektör Turgut..
    5. İspanya Avustralya basket maçı kaç kaç..
    6. Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi
    7. 14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38..
    8. Dini nikahlı karısını öldüren zanlı..
    9. Halk Ekmek'teki zammın ardından..
    10. Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma..
    11. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    12. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    13. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    14. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    15. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    16. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    17. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    18. Teröristlerin katlettiği köylülerden..
    19. Beklenmedik sürpriz! SU-35 savaş uçağı..
    20. Gölde kaybolan işçiye 3. günde..
    21. Fas'ta sel felaketinin neden olduğu..
    22. Silahları fidanın köküne saklayan kişi..
    23. Adana'da ortalık fena karıştı! Polis..
    24. İBB'de torpil skandalı! Bir kişiye 3..
    25. Taliban Heyeti: ABD ile gerekirse yüz..
    26. Bursa'da kestiği ağacın dalı canından..
    27. Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!
    28. AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti
    29. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Taslak..
    30. Domuz bağıyla bağlanan kadını polis..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi