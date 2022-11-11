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Gündem Emniyet görüntüleri paylaştı! Gaziantep'te feci trafik kazaları
Gündem

Emniyet görüntüleri paylaştı! Gaziantep'te feci trafik kazaları

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Emniyet tarafından paylaşılan kaza görüntülerinde, motosiklet kazalarının fazla olması ve sürücü ile yayaların dikkatsizlikleri ön plana çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 18:54:00 -

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Değerli sürücüler, araç kullanırken cep telefonu kullanmak kaza riskini 4 kat yükseltir. Seyir halindeyken telefon kullanmayalım" notuyla paylaşıldı.

Motosiklet kazaları ile sürücü ve yayaların dikkatsizlikleri ön planda Görüntülere yansıyan bazı feci kazalar 'Bu kadar da olmaz' dedirtirken, emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde motosiklet kazalarının fazla olması ve sürücü ile yayaların dikkatsizlikleri ön plana çıktı.

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