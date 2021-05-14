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Emniyet Genel Müdürü'nden şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajı
Gündem Emniyet Genel Müdürü'nden şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajı
Gündem

Emniyet Genel Müdürü'nden şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan polis memuru Veli Kabalay için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 00:02:00 -
Emniyet Genel Müdürü'nden şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan polis memuru Veli Kabalay için başsağlığı diledi.

Aktaş, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"13 Mayıs 2021 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Bölücek Hudut Karakolu bölgesinde devam eden duvar inşaatının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen time, İran tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu kahraman özel harekat polisimiz Veli Kabalay yaralanmış, kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim."

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