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Emniyet Genel Müdürü yeni projeyi tanıttı: UYUMA

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, UYUMA Projesi'nin tanıtım toplantısında, "Bu proje, çağın gereklerine uygun değişim ve gelişimleri takip edilmek suretiyle mevcut işleyen sisteme uyarlayan Emniyet Teşkilatımızın suç ve suçlularla mücadelesinin artan bir ivmeyle ve kararlılıkla yol aldığını, yoluna devam ettiğini de göstermesi açısından da anlamlı ve değerlidir." dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:22
Emniyet Genel Müdürü yeni projeyi tanıttı: UYUMA

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakanlık Anadolu Restoran'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) Projesi'nin tanıtım toplantısında, teknolojik değişim ve gelişmelerin takip edilmesiyle bilişim destekli yöntemlerin kullanılmasının, suçla mücadeledeki alan etkinliğinin artırılması için gereklilikten öte zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Hayata geçirilen UYUMA projesiyle amaçlarının uyuşturucuya karşı verilen mücadelede teknolojik imkanlar aracılığıyla vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı yaratmak olduğunu belirten Uzunkaya, "UYUMA" ile narkotik suçlarına daha seri müdahale imkanı yaratılacağını ifade etti.

Proje yazılımının milli ve yerli olduğuna dikkati çeken Celal Uzunkaya, "Bu proje, çağın gereklerine uygun değişim ve gelişimleri takip edilmek suretiyle mevcut işleyen sisteme uyarlayan Emniyet Teşkilatımızın suç ve suçlularla mücadelesinin artan bir ivmeyle ve kararlılıkla yol aldığını, yoluna devam ettiğini de göstermesi açısından da anlamlı ve değerlidir." diye konuştu.

"OPERASYON SAYISINDA VE YAKALAMA MİKTARINDA CİDDİ ARTIŞLAR SAĞLANDI"

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı da Jandarma Genel Komutanlığı olarak uyuşturucuyla mücadeleyi artan bir kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

2018'de yapılan operasyon sayısında ve yakalama miktarında ciddi artışlar sağlandığına dikkati çeken Korgeneral Çardakcı, şu bilgileri verdi:

"Uyuşturucu olayları ve yakalamalarını bir önceki yılın aynı dönemiyle mukayese ettiğimizde, eroin olaylarında yüzde 70, yakalama olaylarında yüzde 80, captagon olaylarında yüzde 44, yakalama miktarında yüzde 160, ekstazi olaylarında yüzde 50, yakalama oranlarında yüzde 335, skunk olaylarında yüzde 215, yakalama miktarında yüzde 420'lik bir artış sağlanmıştır."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 13:22
  1. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  2. UYUMA

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