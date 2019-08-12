0553 313 94 23

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Tunceli'de

Aktaş:- "Bugün Tunceli ilimiz geçmiş dönemlerle kıyaslandığında Allah'a şükür çok ama çok daha huzurlu, çok daha güvenli bir il haline gelmiştir"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:42
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Tunceli'de

TUNCELİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Bugün Tunceli ilimiz geçmiş dönemlerle kıyaslandığında Allah'a şükür çok ama çok daha huzurlu, çok daha güvenli bir il haline gelmiştir." dedi.

Helikopterle Elazığ'dan Tunceli'ye gelen Aktaş'ı, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında Vali Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen karşıladı.

Aktaş, komutanlıktaki temaslarının ardından beraberindekilerle Tunceli Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Şube Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Polis memurlarıyla bayramlaşarak sohbet eden Aktaş, burada yaptığı konuşmada, bayramın ikinci gününde Tunceli'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Polislerin, milletin mal ve can güvenliği, esenliği, bayrak ve vatan için son derece özveriyle görev yaptığını ifade eden Aktaş, "Gece gündüz demeden, bayram - seyran demeden yurdumuzun her köşesinde, günün her anında gerektiğinde canınızı da ortaya koyarak görev yapıyorsunuz. Ülkemize, milletimize, vatanımıza hizmet ediyorsunuz." diye konuştu.

Aktaş, güvenlik güçlerinin kutsal bir görev yaptığını ve devletin her zaman onları desteklediğini belirtti. Milletin de dualarıyla arkalarında olduğu güvenlik güçlerinin terör odaklarıyla mücadelede duaların gücüyle yürüdüğünü ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Tunceli'de ortaya koyduğunuz, o emeğin, gayretin, fedakarlığın sonucunu aldınız ve almaya devam ediyorsunuz. Biz de devlet ve millet olarak bu başarınızı takip ediyoruz, takdir ediyoruz. Bugün Tunceli ilimiz geçmiş dönemlerle kıyaslandığında Allah şükür çok ama çok daha huzurlu, çok daha güvenli bir il haline gelmiştir. Allah hepinizden razı olsun. Ortaya koyduğunuz emekten, gayretten, fedakarlıktan dolayı milletimiz size minnettardır, şükran borçludur. Bu Kurban Bayramı'nda da insanlarımız aileleriyle kendi memleketlerinde eşleriyle, dostlarıyla bayramlaşırken sizlerin bu bayram gününde dahi burada görevi başında olmasından dolayı, bu özveriyi tekrardan ortaya koymanızdan dolayı tekrar hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Bayramlaşma sonrası Aktaş, Valiliği ziyaret ederek Vali Tuncay Sonel'den kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentin hakim tepelerinde kurulan güvenlik kontrol noktalarını da gezen Aktaş, burada özel harekat polis memurlarıyla bayramlaştı.

Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek Emniyet Müdürü Doğu Ateş'ten brifing aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:42
  1. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
  2. Kurban Bayramı
  3. Terörle Mücadele
  4. Tunceli
  5. Tunceli Valisi Tuncay Sonel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit ailesinin evi alevlere teslim oldu
    1. Şehit ailesinin evi alevlere teslim..
    2. İmamoğlu'nun "T.C. numarası" davası
    3. Cinayet zanlısı adliyede
    4. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    5. Üsküdar’da denize atlayan vatandaşın..
    6. Tahmazoğlu, bayramı vatandaşlarla..
    7. "193 gün geçmesine rağmen kızıma..
    8. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş..
    9. Polisler parklarda oyun oynayan..
    10. İşçi kıyımı için 'bankamatikçi'..
    11. "Türkiye'nin sorunları çözüldükçe..
    12. Kartal’da ormanlık alanda yangın..
    13. Alaçam Dağları’nda orman yangını..
    14. CHP'ye bayram ziyaretleri
    15. Trafik ekiplerinden sürücülere bayram..
    16. Balkondan düşerek ölüme 3 gözaltı
    17. Bahçeli üstüne basa basa söyledi!..
    18. Marmara Adası’nda orman yangını
    19. Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a..
    20. Başkan Yıldırım, kurbanını bağışladı
    21. Serbest bırakılan şarkıcı ASAP Rocky:..
    22. Senegal'de Kurban Bayramı kutlanıyor
    23. Balıkesir'de orman yangını
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde..
    25. İYİ Parti'ye bayram ziyaretleri
    26. Müslümanları “hayvan katliamı”..
    27. Kaymakam Şahin’den bayram ziyaretleri
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok..
    30. Spot piyasada elektrik fiyatları
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'