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Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye'de

Aktaş: - "Buradaki Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini ve namus güvenliğini sağlamak bizim için çok önemli ve de çok kutsal bir görev"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:09:04 -
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye'de

AZEZ/KİLİS (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Halep'in Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmış bölgede inceleme yaparak Suriye Görev Gücündeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Aktaş, temasları kapsamında ilk olarak Azez İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Aktaş, Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'dan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

- "Bizim için çok önemli ve de çok kutsal bir görev"

Aktaş, toplantının ardından AA muhabirine, Türk Polis Teşkilatı ile Suriye Görev Gücü olarak birinci önceliklerinin bölge halkının can, mal ve namus güvenliğini korumak olduğunu belirtti.

Ziyaret kapsamında emniyet personelleri ve diğer güvenlik birimleriyle bir araya gelerek içerisinde bulundukları şartları yerinde görme fırsatı bulduklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz kadarıyla her geçen gün buradaki imkanlarımız çok daha iyi noktalarda bu durum Allah'ın izni ile devam edecek ve zamanla daha iyilerini yapacağız. Eskiyle kıyaslandığında gerçekten maddi manevi her yönden çok daha iyi noktalara gelmişiz. Buralardaki çalışmalarımız, görevimiz çok çok önemli ve hassas. Burada 1,5 milyona yakın insan yaşıyor. Buradaki Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini ve namus güvenliğini sağlamak bizim için çok önemli ve de çok kutsal bir görev. Burada görev yapan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah onları korusun tırnağına taş değdirmesin."

Aktaş, daha sonra Kilis'te konuşlu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan Suriye Görev Gücü personelini ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Temasları kapsamında Aktaş, İl Jandarma Komutanlığını ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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