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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya'da trafik denetimine katıldı

Aktaş: "Hiç affımız yok, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 23:36
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya'da trafik denetimine katıldı

MALATYA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili "Hiç affımız yok, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Malatya-Ankara kara yolu Elemendik mevkisindeki kontrol noktasında trafik denetimlerine katılan Aktaş, uygulama sırasında durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet etti. Aktaş burada çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi, tişört ve çikolata verdi.

Vali Aydın Baruş, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bilgi alan Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde günlük ortalama 7 bin 700 noktada, 13 bin 500 personelle trafikte gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı.

Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu 7 günlük sürede yaklaşık 65 bin noktada 100 bin civarında personelimiz insanlarımızın rahat bir ortamda kazasız, belasız yolculuk yapması için tedbir aldı. Sayın İçişleri Bakanımız, emniyet genel müdür yardımcılarımız ve 40'a yakın polis başmüfettişimiz ile sahada aldığımız tedbirleri yerinde inceliyoruz. Eksiklikleri de yerinde tespit ederek, hızlıca gidermeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yolculuklarını kazasız belasız tamamlamaları. "

Sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini, bayramların millet olarak kutlanan en mutlu günler olduğunu dile getiren Aktaş, "Bu mutlu günümüzü kuralları ihlal ederek hem kendimiz hem de çevremiz için acıya dönüştürmeyelim. Özellikle hız limitlerine uyalım. Bununla ilgili ciddi tedbirler aldık, tüm ana yollarda radar uygulaması yaptık. Hiç affımız yok, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. Cep telefonu kullanımı kaza riskini yaklaşık 4 kat artırıyor." diye konuştu.

Türkiye genelinde ölümlü trafik kazalarında azalma olduğuna dikkati çeken Aktaş, "2019 yılının ilk 7 ayı ile bir önceki yılın ilk 7 ayını kıyasladığımızda trafik kazalarında ölen kişi sayısında yüzde 32,3 oranında azalma oldu. Bu çok ciddi bir oran ve büyük bir gayretle emeğin sonucu. Hedefimiz hiçbir vatandaşımızın ölmemesi ve burnunun kanamaması." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 23:36
  1. Denetim
  2. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
  3. Malatya
  4. trafik

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