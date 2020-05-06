Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan trafik uygulama kontrol noktasına ziyaret

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Gölbaşı trafik uygulama noktasını ziyaret eden Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada görev yapan emniyet mensupları ile vatandaşlara karanfil veren Aktaş, kovid-19 tedbirlerini yerinde inceledi.

Aktaş, yaptığı açıklamada, polis olarak Türkiye genelinde trafik kazalarını en aza indirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla hem kaza hem ölü hem de yaralı sayısını en alt seviyeye ulaştırmanın gayretinde olduklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle son birkaç yılda ortaya konulan mücadele sonucunda istatistiklerde çok iyi noktalara geldik. Allah'ın izniyle ülkemiz birkaç yılda trafikle mücadelede örnek gösterilecek bir ülke konumuna gelecektir. İçinde bulunduğumuz bu hafta Trafik Güvenliği Haftası. Bu kapsamda arkadaşlarımız ülke genelinde insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir gayret ortaya koymaktalar. Tüm trafik polislerimizi ortaya koydukları büyük fedakarlıktan ve özveriden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum."

Aktaş'a ziyaretinde Trafik Uygulama ve Denetlemesi Daire Başkanı Mehmet Yavuz ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da eşlik etti.



