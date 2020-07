Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Emniyet teşkilatımız, milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bir bayram geçirmesi için tüm tedbirleri alarak sorumluluğunun gereğini layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlendiği ve millet olma şuurunun kuvvetlendiği bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Aktaş, 175 yıldır güvenin ve huzurun teminatı emniyet teşkilatının milletin, birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bir bayram geçirmesi için tüm tedbirleri alarak sorumluluğunun gereğini layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağını vurguladı.

Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesai mefhumu gözetmeksizin her şart altında büyük bir gayret ve azimle görevini yerine getiren teşkilatımızın her bir mensubu, milletimizin her bir ferdinin bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşaması için görevini sürdürürken, sizlerden de seyahatlerinizde trafik kurallarına uyarak emniyet görevlilerimizin uyarı ve yönlendirmelerine destek olmanız konusunda hassasiyet rica ediyoruz.

Hep birlikte huzur, güven, neşe, sağlık içerisinde yediden yetmişe kucaklaşacağımız nice bayramlarda buluşmak umuduyla fedakarca çalışan emniyet teşkilatımızın her bir ferdinin, yanlarında olan değerli ailelerinin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."