  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Van şehitleri için başsağlığı mesajı paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:11:56 -
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Van şehitleri için başsağlığı mesajı paylaştı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, insanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağımız Van'da Artos Dağı'na çarparak kırıma uğramış, kaza sonucu 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur. Başımız sağ olsun."

Aktaş, ayrıca paylaşımında şehitlerin isim ve fotoğraflarına da yer verdi.

Buna göre, şehitlerin isimleri şöyle:

"Pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, komiser yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram, polis memuru Burak Derya."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı