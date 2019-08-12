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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Tunceli çok daha huzurlu, güvenli bir il haline gelmiştir"

Tunceli’de, güvenlik güçlerine seslenen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Başarılarınızı takip ediyoruz, taktir ediyoruz.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:35
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Tunceli çok daha huzurlu, güvenli bir il haline gelmiştir"

Tunceli’de, güvenlik güçlerine seslenen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Başarılarınızı takip ediyoruz, taktir ediyoruz. Bugün Tunceli ilimiz geçmiş dönemlerle kıyaslandığında çok daha huzurlu, güvenli bir il haline gelmiştir.


Elazığ’da ziyaretlerini tamamlayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, polis helikopteri ile Tunceli’ye geldi. Jandarma BölgeKomutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve jandarma personeliyle bayramlaşan Aktaş’a Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, 4. Komando Tugay Komutanı Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen eşlik etti.


Arındanpolis evine giderek emniyet mensuplarının bayramını kutlayan Aktaş, “Sizler, devletimizin can ve mal güvenliği için huzuru, esenliği için bayrağımız için vatanımız için, devletimizin namusu için gece gündüz demeden bayram seyran demeden yurdumuzun her köşesinde gerektiğinde canınızı da ortaya koyarak görev yapıyorsunuz. Ülkemize, milletimize hizmet ediyorsunuz. Çok ama çok kutsal bir görevi ifa ediyorsunuz. Bu görevi ifa ederken şunu da bilin ki hem devletimiz hem de milletimiz her şekilde, bütün imkanlarıyla sizin arkanızdadır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki devletimiz sizin görevinizi huzur ve güven içinde yapabilmeniz için bütün imkanları seferber ediyor. Maddi, manevi. Bunu sahada yaşayarak görüyorsunuz. Tunceli’de bunu çok daha rahat görüyorsunuz. Yine başta kendi aileleriniz, anneleriniz, babalarınız, eşleriniz, çocuklarınız olmak üzere tüm milletin duaları sizin yanınızdadır. Bunu da o terör odaklarıyla mücadele ederken görüyorsunuz” diye konuştu.


Tunceli’nin artık daha huzurlu ve güvenli bir kent haline geldiğini ifade eden Aktaş, “Sizler, Tunceli’de görev yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz diğer mesai arkadaşlarınızla birlikte, askerimizle, jandarmamızla ve korucularımızla birlikte ortaya koyduğunuz emeğin, gayretin, fedakarlığın sonucunu aldınız almaya da devam ediyorsunuz. Başarılarınızı takip ediyoruz, taktir ediyoruz. Bugün Tunceli ilimiz geçmiş dönemlerle kıyaslandığında çok daha huzurlu, güvenli bir il haline gelmiştir. Allah hepinizden razı olsun. Ortaya koyduğunuz emek, gayret ve fedakarlıktan dolayı milletimiz size minnettardır, şükran borçludur” dedi.


Daha sonra Tunceli Valiliğini de ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Vali Sonel’den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özel harekat polis noktasında geçen ziyaret Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giderek Emniyet Müdürü Doğu Ateş’ten brifing aldı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli ziyaretinin ardından Bingöl’e geçecek.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:35
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