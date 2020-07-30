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Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da trafik denetimine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 23:28:45 -
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da trafik denetimine katıldı

MALATYA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan trafik denetimine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'dan kara yoluyla gelerek yol kontrol ve uygulama noktalarını ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya-Ankara kara yolundaki trafik kontrol noktasına da ziyarette bulundu.

Aktaş, kontrol noktasında Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve şube müdürlüleri tarafından karşılandı.

Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki yolcuların bayramını kutlayan Aktaş ve Baruş, sürücülerle sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler, kırmızı düdük ve çikolata verdi.

Aktaş ve Baruş sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, daha sonra Elazığ'a gitmek üzere yol kontrol noktasından ayrıldı.

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