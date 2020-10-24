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Aktüel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ardahan Valiliğini ziyaret etti
Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ardahan Valiliğini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:21:57 -
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ardahan Valiliğini ziyaret etti

ARDAHAN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Aktaş'a, Vali Öner tarafından 'Damal Bebeği' hediye edildi.

Aktaş, burada yaptığı açıklamada, fırsat buldukça illeri ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, "Aslında bu gecikmiş bir ziyaret. Biz Ardahan'a daha önce gelmeyi planlıyorduk. Ancak pandemi dolayısıyla biraz gecikme oldu." dedi.

Öner de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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