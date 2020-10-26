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Aktüel Emniyet Genel Müdürlüğünden İskenderun'daki patlamayla ilgili paylaşım:
Aktüel

Emniyet Genel Müdürlüğünden İskenderun'daki patlamayla ilgili paylaşım:

"Vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek isteyen hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz" - "İnançlı ve kararlı mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:47:44 -
Emniyet Genel Müdürlüğünden İskenderun'daki patlamayla ilgili paylaşım:

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, vatanı parçalamak, milleti bölmek isteyen hainlere izin verilmediğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek isteyen hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda Türk bayrağı grafiği ile Hatay ve İskenderun etiketleri de kullanıldı.


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