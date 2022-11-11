Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ahlaksız yalana ilişkin açıklama! Konu: Sarallar operasyonu

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Sosyal medyada FETÖ'cü hesaplar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Bazı Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Sarallar operasyonunu Bakan Soylu'nun bilgisi dışında yaptığı iddia edildi.

Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın tartıştığı yalanını ortaya atan hesaplar, paylaşımlarında Soylu ile Aktaş arasında gerçekte yaşanmayan uydurulmuş bir diyaloğu paylaştı.

Bakan Soylu'nun Aktaş'a, "Neden benden habersiz operasyon yaptınız?" diye sorduğu, Aktaş'ın da Soylu'ya, "Size bilgi verince sızma oluyor." cevabını verdiği şeklinde ahlaksız bir yalan ortaya atıldı.

Hiyerarşik düzen vurgusu!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayılan gerçek dışı habere ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, şu net ifadeler kullanıldı:

İddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.