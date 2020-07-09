Emniyet Genel Müdürlüğü il il atama listesi sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 204 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine 112 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 13 personelin, 1'inci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine ise 298 personel olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

Görev yerleri değişen müdürler arasında İstihbarat, Organize, Mali, Kaçakçılık şubelerinin müdürleri de bulunuyor.

Buna göre bazı atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, Kilis'e,

İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır, İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'na,

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Ozan Karadağ Diyarbakır'a,

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Oktay Çelik ise Aksaray'a tayin edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Haydar Özdemir Zolguldak'a, Mehmet Çatal, Hakan Torun ve Oğuz Kaan Şanlıurfa'ya, Mustafa Acıkara ve Faik Ozan Karadağ Diyarbakır'a, Kadir Alçıkaya Gümüşhane'ye, Mustafa Güntekin Bolu'ya, Erden Bursalı Tunceli'ye, Mustafa Göçer Ordu'ya, Mehmet Sururi Saydam Elazığ'a, Sunay Balıklıkaya Konya'ya, İsmail Kılıç Aksaray'a, Kamil Yıldırım Elazığ'a, Emre Erdoğan ve Murat Çetiner Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'na, Niyazi İnci Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne, Hakan Becel Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne tayin edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Yener Yaşar Kilis'e, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Deniz Halıcı Çelik Aksaray'a, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Sinan Arslan Niğde'ye, İkmal Şube Müdürü Halil Sönmez Bolu'ya, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin Kastamonu'ya, İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'na, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Oktaş Çelik Aksaray'a, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer Kilis'e, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu Gaziantep'e, Polisevi Şube Müdürü Birol Taşkoparan Mardin'e, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Serkan Şahan Bartın'a, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğemez Afyonkarahisar'a, Turizm Şube Müdürü Yalçın Erdem Kars'a tayin edildi.