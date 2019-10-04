Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Yakalandılar Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 2 teröristin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında; Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı. Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.

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