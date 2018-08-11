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Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 polis alımı yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapacak.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:30
Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 polis alımı yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Polis Akademisi'ne bağlı polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için polis memuru adayı alımı yapılacağı bildirildi. Açıklamada, toplam 2 bin 500 öğrencinin alınacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ön başvurular Polis Akademisi Başkanlığına ait pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek. 2018 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar; T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2018 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260,000 ham taban puan almış olmak. (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150,000 ham taban puan almış olmak şartı aranacak.) Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek"

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:30
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