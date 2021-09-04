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Yerel Emniyet ekipleri kıskıvrak yakaladı!
Yerel

Emniyet ekipleri kıskıvrak yakaladı!

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 7 farklı suçtan aranan zanlı ile 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:34:00 -
Emniyet ekipleri kıskıvrak yakaladı!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında; terör örgütü üyeliği suçundan 14 yıl hapis cezası “Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, askeri ceza kanununa muhalefet ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma” suçları olmak üzere 7 farklı suçtan aranan F.B. isimli şahıs ile “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak bulundurmak kullanmak, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun Kaçması” suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

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