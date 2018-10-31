Emniyet bilgiyi aldı, uyuşturucu tacirini evinde yakaladı!
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen bir kişiyi, yaptığı operasyonla gözaltına aldı.31 Ekim 2018 Çarşamba 16:23
Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Adliye'ye sevk edildi
Olay, Samsun Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 6 parça halinde 223,50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç. sorgulamasını tamamlanmasının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
YORUM YAZ