  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne? Siyonist katliamda yetim çocuklarla… Trump’ı yenen Müslüman doktorun Gazze hatırası Sayıştay raporunda ifşa oldu! DEM’li belediye ne dolaplar dönmüş neler? Dolandırıcılık çetelerine 21 ilde operasyon: 464 milyonluk vurguna 327 gözaltı, 198 tutuklama Suçu kişilere değil sisteme attı: Babacan’dan fon krizine komik bahane Selma Savcı'dan TikTok için sert çağrı: “Bu bela tümüyle yok edilmeli!” İsrail muhalefetinde bayram havası: Trump’ın hezimeti teröristbaşını da vurdu Gözler o tarihe çevrildi Trump'un koltuğu sallantıda Erbakan hoca olsa buna ne derdi? Saadet Partisi’nden Mekke Anlaşması kararı Peş peşe zafere koştular! Müslümanlardan ABD seçimlerine damga
Yerel Emniyet Bağcılar'da suç yuvalarına nefes aldırmıyor! Risk haritasıyla ablukaya alınan ilçede 14 maganda tutuklandı!
Yerel

Emniyet Bağcılar'da suç yuvalarına nefes aldırmıyor! Risk haritasıyla ablukaya alınan ilçede 14 maganda tutuklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emniyet Bağcılar'da suç yuvalarına nefes aldırmıyor! Risk haritasıyla ablukaya alınan ilçede 14 maganda tutuklandı!

İstanbul Bağcılar'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CİMER ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yağmur gibi yağan ihbarlar doğrultusunda düğmeye basarak suç yuvalarına darbe indirdi.

Bağcılar'da, 1-30 Ekim'de yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 14'ü adli makamlarca tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CİMER ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar ile ilçedeki olayları değerlendirerek potansiyel suç yoğunluğu bulunan bölgeleri belirledi.

Suçla mücadelede etkinliğin artırılması için oluşturulan risk haritası kapsamında mahalle ve bölgelerde dar alan uygulamaları yapıldı.

Ekiplerin bir aylık uygulamalarında gözaltına alınan toplam 28 şüpheliden 14'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Başkanı tutuklanan Milas'ta başkan vekili 4. turda belli oldu
Başkanı tutuklanan Milas'ta başkan vekili 4. turda belli oldu

Aktüel

Başkanı tutuklanan Milas'ta başkan vekili 4. turda belli oldu

Dolandırıcılık çetelerine 21 ilde operasyon: 464 milyonluk vurguna 327 gözaltı, 198 tutuklama
Dolandırıcılık çetelerine 21 ilde operasyon: 464 milyonluk vurguna 327 gözaltı, 198 tutuklama

Gündem

Dolandırıcılık çetelerine 21 ilde operasyon: 464 milyonluk vurguna 327 gözaltı, 198 tutuklama

Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama
Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama

Gündem

Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23