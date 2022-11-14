Emniyet, az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Taksim saldırısıyla ilgili flaş gelişme
İstanbul Taksim'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı PKK saldırısında kullanılan bombanın TNT olduğu açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, sorgusunda "PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla girdiğini" söyledi.
Saldırının ardından 1200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan Albashır dahil 46 şüpheliyi gözaltına aldı.