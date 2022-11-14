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Gündem Emniyet, az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Taksim saldırısıyla ilgili flaş gelişme
Gündem

Emniyet, az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Taksim saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Taksim'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı PKK saldırısında kullanılan bombanın TNT olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:39:00 -
Emniyet, az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Taksim saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, sorgusunda "PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla girdiğini" söyledi. 

Saldırının ardından 1200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan Albashır dahil 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

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Yorumlar

Earphone

2023 de cehepe yi kapatmaları için oy vereceğiz . cehepe kapanınca bu ülkenin bütün problemleri bir gecede çözülür .

Abdusselam EFE.

Allah ın adı ile Rahman Rahim. O Körpe Kız Çocuklarına, Öldürülme Sebebiniz ne idi Sorulduğu zaman. Ayet. ALLAH TEALA KAHHAR İSMİ ŞERİFİ İLE KAHREDECEKTİR!. ALLAH TEALA, TAKSİM SALDIRISINI, DÜZENLEYEN, O FİKRİ ÜRETEN, YÜRÜRLÜĞE KOYAN VE O EMRİ VEREN VE O EMRİ GERÇEKLEŞTİREN, NE KADAR TERÖRİST VARSA, TÜMÜNÜN BELASINI VERSİN VE KAHHAR İSMİ ŞERİFİ İLE KAHRETSİN. SUÇSUZ GÜNAHSIZ, 6 KİŞİYİ KATLEDEN VE 81 KİŞİYİ YARALAYAN VE TÜM TÜRKİYE NİN EVLERİNE ATEŞ BIRAKAN, BU KAFİRLERİ ALLAH TEALA HEM DÜNYADA VE HEMDE AHİRET HAYATINDA AHZU İNTİKAM İLE PERİŞAN ETSİN. Amin bi hürmeti Taha ve Yasin. 14.11.2022 Abdusselam EFE.
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