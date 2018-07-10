Emniyet ava çıktı! 108 kişi enselendi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içindeki çalışmaları sonucu, aralarında çeşitli suçlardan arananların ve cezaevi firarilerinin de bulunduğu 108 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin son bir aylık çalışmaları sonucu haklarında, yağma suçundan 13 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G, "cinsel istismar" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, "6 ayrı hırsızlık" suçundan 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.D, "konut dokunulmazlığı" suçundan 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T, "hürriyetten yoksun kılma" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E, "cinsel saldırı" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.K, "yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A, "hırsızlık" suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş, 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.C, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T. ve M.E, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi F.T, yakalandı.

74 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Bu arada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 21 kişi yapılan planlı çalışmalar sonucu yakalanarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 74 kişi hakkında da işlem başlatıldı.