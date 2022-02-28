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Dünya Emmanuel Macron'dan Putin'e "acil ateşkes" çağrısı
Dünya

Emmanuel Macron'dan Putin'e "acil ateşkes" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Rusya Lideri Vladimir Putin'e "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 18:43:00 -
Emmanuel Macron'dan Putin'e "acil ateşkes" çağrısı

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emmanuel Macron, telefonda Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü. Macron, Putin'e uluslararası toplumun Ukrayna'ya saldırının sona ermesi talebini iletti ve acil ateşkes uygulanması gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, görüşmede Putin'den sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların durdurulması, sivil altyapının tamamının korunması ve kara yollarının ve özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyindeki araç yolunun güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Putin, bu üç konuda "angaje olma iradesini" dile getirdi.

Görüşmede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini, sivil nüfusun korunmasını ve insani yardımların ulaşımının sağlanmasını talep eden Macron, Putin'e gelecek günlerde temas halinde kalmayı önerdi. Putin de bunu kabul etti.

Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı. Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.

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