Emmanuel Macron’a suikast planı

Fransız istihbaratı tarafından yakalanan zanlıların ülkenin Isere, Lyon kentinin güneydoğusunda Almanya ile Lüksemburg arasındaki sınırda bulunan Moselle ve Rennes şehrinin kuzeybatısı yakınlarında bulunan Ille-et-Vilaine kentlerinde gözaltına alındıkları belirtildi. Suikast planının şüpheli ve sonuçlanmamış olduğuna dikkati çeken yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtirken, zanlıların aşırı sağcı oldukları iddia edildi.

