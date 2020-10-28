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Dünya Emmanuel Macron körükledi! Fransa’da Türklere saldırı
Dünya

Emmanuel Macron körükledi! Fransa’da Türklere saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam düşmanlığının körüklendiği Fransa'da Ermeni yanlıları, işe giden Türk grubu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:45:00 -

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal politikaları ve söylemleri nedeniyle İslam düşmanlığının körüklendiği Fransa'da, Ermenistan yanlıları Türklere saldırdı.

Saldırıya ilişkin sosyal medyada yeni görüntüler yayınlandı.

Fransa’nın Lyon bölgesi yakınlarında A7 otobantını bloke eden Ermeni eylemciler, işe giden bir grup Türk vatandaşına sopa, balta ve bıçak ile saldırdı.

17 ve 22 yaşlarındaki 2 Türk’ün ağır yaralandığı saldırı tepki çekti.

Sosyal medyada ‘Avrupalı Türkler’den açıklama geldi. Açıklamalarda, ‘Fransa’nın Lyon bölgesi yakınlarında A7 otobantını bloke eden Ermeni eylemciler işe giden bir grup Türk vatandaşına sopa, balta ve bıçak ile saldırarak 17 ve 22 yaşlarındaki 2 Türk’ün ağır yaralanmasına sebep oldular. Olay yerinde bulunan bir vatandaşımızla görüştüm. 1 baba ve 2 oğlu ağır yaralı. Amcamızın durumu kritik, 2 genç kardeşimiz de kafalarına ağır darbeler yemişler...’ ifadelerine yer verildi.

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