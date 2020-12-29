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Ekonomi Emlak vergisini kimler ödemiyor? Emlak vergisinden kimler muaf?
Ekonomi

Emlak vergisini kimler ödemiyor? Emlak vergisinden kimler muaf?

2021 yılı MTV ve emlak vergisi tutarları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, emlak vergisi yüzde 4,55 oranında arttı. Peki kimler emlak vergisi ödemiyor? Emlak vergisinden kimler muaf?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:23:00 - 2020-12-29 11:24:34
Emlak vergisini kimler ödemiyor? Emlak vergisinden kimler muaf?

Son dakika haberine göre, 2021 Emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak. Emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksitle ödeniyor. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonunda gerçekleştiriliyor. Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait. 

Kimler emlak vergisi ödemeyecek?

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;

Geliri olmadığını beyan eden kişiler,

Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,

Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor. 

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