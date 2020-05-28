Emlak Vergisi’nde son gün 1 Haziran

Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üç. Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10’u olarak uygulanmaya devam ediyor.

İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergileri de büyükşehirlerde yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmaya devam ediyor. Konutlarda ise çevre temizlik vergisi su tüketimine göre su faturalarına yansıtılıyor. Bu bedel de 2020 yılı için metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanıyor.

E-belediye ile ödemeler yapılabiliyor

Vatandaşlar, birçok belediyenin web sayfasından T.C. kimlik numarası veya sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. e-devlet üzerinden de gene birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra, posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale – EFT ile ödenebiliyor.

Emlak vergisinden muaf olanlar

Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaf tutuluyor.