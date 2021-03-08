Emlak vergisi ödeme tarihleri belli oldu. Evi, işyeri, arsa ve dükkanı olan herkesin yakından takip ettiği emlak vergisi 2021 ödeme tarihleri merak ediliyor.

Evi, işyeri, arsası, dükkanı gibi taşınmaz malı olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu vergiye emlak vergisi denilmektedir.

Emlak vergisi ödemeleri her sene mart ayında başlamaktadır. Emlak vergisi ödemeleri, isteyen kişiler için peşin isteyen kişiler için ise taksitli olarak yapılabilir. Tek seferde ödeme yapan kişiler peşin olarak toplam borçlarını ödeyebilir. İsteyen kişiler için ise 2 eşit taksit halinde ödeme imkanı bulunmaktadır.

Emlak vergisi 2021 son ödeme tarihleri ne zaman?

Emlak vergisi ödemeleri iki eşit taksit halinde yapılmaktadır. İlk ödeme dönemi mart ayında başlar. 1 Mart 2021 tarihi itibari ile başlayan emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 tarihinde bitecek.

İsteyen kişiler bu tarihe kadar tek seferde isimlerine tahakkuk eden emlak vergisi rakamını tek bir seferde peşin olarak ödeyebilir. Peşin ödeme yapmak istemeyen kişiler için ise 2 eşit taksit halinde ödeme yapma imkanı mevcuttur.

Taksitle ödeme yapmak isteyen kişiler için emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihi 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Emlak vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2021 olarak belirlendi. Sahip olduğu evi, işyeri, arsası ve tarlası olan kişiler için son ödeme tarihi dolmadan ödeme yapılması gerekmektedir.