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Emlak sektöründe yaşanan uyuşmazlıklar İstanbul’da konuşuldu

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde ’emlak müşavirliği ve emlak sektöründe yaşanan Uyuşmazlıklar’ konusunda sektör temsilcilerinin katılımları ile toplantı yapıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Emlak sektöründe yaşanan uyuşmazlıklar İstanbul’da konuşuldu

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde ’emlak müşavirliği ve emlak sektöründe yaşanan Uyuşmazlıklar’ konusunda sektör temsilcilerinin katılımları ile toplantı yapıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda mevzuat, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerine ilişkin sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunuldu.



Avrupa Komisyonu kapsamındaki tüketicinin korunmasının güçlendirilmesi isimli proje kapsamında dört ana başlıkta yapılan toplantıda tüketici uyuşmazlıkları, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, mesafeli sözleşmeler kapsamındaki sorunlar ve taşınmaz ticareti yönetmeliğinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ile mevzuattaki değişlik ihtiyaçları masaya yatırıldı.



Satıcı ve sağlayıcılara yönelik bir toplantı


Yapılan toplantıda özellikle emlak sektörde yaşanan problemleri konunun ilgilileri ile birebir aktarma fırsatı bulduklarını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Farklı konu ve başlıklarda emlak müşavirliği kapsamında yaşanan sorunları ve bunlara çözümlerini gün boyu farklı açılarla ele alma fırsatı bulduk. Odalarımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bakanlık yetkilileri, emlak portalları ve franchisee firmaları katkılar sağladı. Sektörümüzün hak ettiği itibara ulaşması konusunda önemli bir adım atıldı" dedi.



"Tüketicinin korunmasını önemsiyoruz"


Emlak işletmeleri ve tüketicilerin haklarının korunmasını konusunda birçok düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Özelmacıklı, "İşleme esas evraklardan, tapu işlemlerine, proje ve yabancılara satıştan devremülk problemlerine birçok tüketici problemi toplantıda konuşuldu. Ayrıca emlak işletmelerinin karşılaştığı haksız ticari uygulamalar ve yönetmeliğimizin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar sektör temsilcilerimiz tarafından dile getirildi. Bu düzenlemeler sonrasında gelecek dönemde sağlıklı işleyen bir sisteme kavuşabiliriz" ifadelerini kullandı.



Sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları yer aldı


Toplantıya Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Şahin, TKPG Mevzuat ve Rapor Değ. Dairesi Başkanı Hasan Mutaf, İç Ticaret Genel Müdürü Ticaret Daire Başkanı Soner Kaya, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Aslanlar, Ticaret Uzmanları Tuğba Hazal Sayalgı, Gülay Mutlu, Canan Bostan Canoğlu, Ayşe Yemişci, İTO Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Nuri Özelmacıklı, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, Marmara Emlak Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yeşiltaş, Emlak Müşavileri Federasyonundan Rıza Kaymakçı, İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Başkanı Ulvi Özcan, Coldwell Banker Satış Direktörü Bora Demir, Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Hürriyet Emlak Ürün ve Proje Yönetimi Direktörü Engin Sezer, Sahibinden.com’dan Ürün Yönetimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer ve Mevzuat ve Rekabet Uyum Başkanı Derya Genç, Zingat’tan Irmak Önde katılım gösterdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
  1. doğa

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