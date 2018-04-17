Emlak piyasası durgun diyenlere inat 100 günde 35 proje satışa çıktı

Ocak, şubat ve mart aylarında 300 bin sınırında seyreden gayrimenkul satış performansının yılın ikinci yarısında artacağını tahmin eden inşaat firmaları üretim planlarını uygulamaya devam ediyor. Markalı konut piyasasındaki satış grafiğini yükseltmeye dönük girişimlerde bulunan şirketler, devreye soktukları ön talep toplama ve lansman kampanyaları ile yeni projeleriyle öne çıkmaya başladı. Yılbaşından bugüne kadar satışa çıkan 35 markalı konut projesinde cezbedici seçeneklerle müşterilerine hitap eden firmalar verdikleri vaatlerinde inşaat bitiş sürelerini de öne çekiyor.

FAİZ ENGELİNİ SENETLE AŞIYORLAR

İstanbul’da 2018’in ilk 100 gününde 32 yeni markalı konut projesi satışa çıktı. İzmir ve Ankara ile bu sayı 40’a yaklaştı. Başta savaş ortamının getirdiği konjektörel nedenler olmak üzere faiz ve bankaların kredi vermekte ipi yokuşa sürmek gibi faktörler de üretici firmaları yeni arayışlara sevkediyor. Durgunluğu aşmak için 24 ay ile 100 ay arasında değişen vadelerle tüketiciye hitap eden inşaat şirketleri, karşılarına çıkan olumsuzlara rağmen yılmadan üretimlerine devam ediyor. Emlak Konut GYO güvencesiyle ilerleyenler de Emlak Konut GYO’nun gösterdiği fedakârlıklarla satışlarını artırmaya çalışıyor. Kredi faiz oranlarında rekor seviyelere gelinmesinin yanı sıra döviz kurundaki yükseliş de hem üreticileri hem de alım yapmayı düşünen yatırımcıları tedirgin ediyor. Her iki tarafın tek teselli kaynağı ise maliyetlerin artmasına rağmen, konutlara planlanan zam oranlarının yansıtılmamış olması. Uzmanlar, bu sürecin geçici olacağını ve yılın ikinci yarısında diplerde seyreden konut fiyatlarında ve piyasada bir hareketliliğin yaşanacağı görüşünde. Bu nedenle alım için hâlâ fırsatların var olduğu dile getiriliyor.

2+1 FİYATINA 3+1

Yeni lanse edilen ya da hazırlığı yapılan projelerde en düşük metrekare fiyatı 3 bin lira seviyesinden başlıyor. Vade dağılımında ise ağırlıklı olarak faizsiz 60 ay seçeneği öne çıkıyor. Şirketler iştahın artması için kdv, kira garantisi, erken teslim, düşük taksitli ara ödeme , makul aidat ve 2+1 fiyatına 3+1 gibi tekliflerle adeta müşteri avına çıkmış durumda.

Kur ve faizdeki yükselişlerin geçici olduğunu vurgulayan uzmanlar, tüketicilere ‘’Son 10 senedir konut yatırımı, alternatif yatırım araçlarından daha çok kazandırıyor. Tasarruflarınızı Türkiye’nin ekonomisine güvenerek, ekonominin lokomotif sektörü olan gayrimenkulde değerlendirin” mesajı veriyor.

“EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ TANITIM”

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da Türkiye’de barındırdığı büyük potansiyele karşılık Türkiye’nin en büyük eksiğinin tanıtım olduğuna dikkati çekti. Yabancıya konut satışının 5 milyar dolar civarında olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: “Sadece Londra bundan 2-3 yıl önce 48 milyar dolarlık mal sattı. ABD yine 2-3 yıl önceki rakamı veriyorum, 144 milyar dolar. Bunlar korkunç rakamlar ama biz halen 5 milyar dolarlardayız, oralara da yeni geldik. Onun için biz bunu 3-5 sene içinde 15 milyar dolarlar seviyesine oturtabilirsek, 10 yılda 150 milyar dolar dışarıdan bize kaynak girmiş olacak, bu da müthiş bir rakam. Aslında kentsel dönüşümde konuşulan, harcanması gereken para 800 milyar lira, bunun yaklaşık 100-150 milyar lirası harcandı, geri kalanı biz yabancıya mülk satışından çok rahatlıkla Türkiye’ye kazandırabiliriz.”

“DÜZENLEMENİN YANSIMALARI OLACAK “

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da, yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkı için gerekli gayrimenkul satın alma bedelinin düşürülmesinin hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için oldukça önemli bir adım olacağını vurguladı. Kabadayı, “Yabancıya satışta önümüzde daha çok yol var. Toplam satışların içerisindeki payı sadece yüzde 1.5’lar seviyesinde. Birçok ülke yabancıya gayrimenkul satmak için adeta yarışıyor. Bu konuya sadece ekonomik olarak bakmamak lazım. Yabancıya vatandaşlık şartlarının kolaylaştırılması sadece gayrimenkul sektörünü değil, tüm sektörleri olumlu yönde etkileyecek bir adım olacaktır. Düzenleme ile beraber ekonomide etkisini hızlı bir şekilde göreceğimizi öngörüyorum” dedi.

BUGÜN GÖZLER ŞEVKETİYE İHALESİNDE

2018 yılına hızlı giriş yapan Emlak Konut GYO’nun sahip olduğu Bakırköy Şevketiye arsası için satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin birinci oturumu bugün yapılacak. Şükrü Balcı Polis Okulu’nun yer aldığı arsa 68 bin 36 metrekare büyüklüğe sahip olup, inşaat izni 53 bin metrekare olarak belirlenmişti. Arsada 46 bin metrekarelik konut-ticaret imarlı parsel bulunuyor. Geçen yıl Mesa Mesken A.Ş. ve Günyüzü İnşaat-Zilal Tekstil-CSR Gayrimenkul ortaklığının verdiği teklifle gündeme gelen arsa için bugün yine önde gelen markalı konut üreticilerinin teklif vermesi bekleniyor.

2018’in İLK PROJELERİ

Sur Yapı-ANTALYA

Kiptaş-Loca Mahal

Kiptaş-Silivri 3. Etap

Ağaoğlu-Çekmeköy Park

Sinpaş-Time

Sinpaş-Finans şehir

Sinpaş-Gökorman

Ege Yapı-CER İstanbul

Teknik Yapı-Deluxia Park Business

Teknik Yapı-Deluxia Park Rezidans

Gül İnşaat-Avangard

Tahincioğlu-İstinye

Tahincioğlu-Ayıldız

Mesa-Cadde

Kar İnşaat-Edonia Garden

Sıtar&Aslan Yapı&Torkam-E. Ispartakule

NEF-Çekmeköy

BOSS4 Gayrimenkul-Alya Grandis

DAP Yapı-DAP İzmir

Atmaca Grup-Atmaca Hayat

Hak Yapı-Pendik projesi

AND Gayrimenkul-AND Frekans

Omran İnşaat-Kasr-ı Ala

Tüm Yapı-Porta Vadi

Etra Holding-HERDEM (Sağlıklı Yaşam Köyü)

Destek Grup-Heran İstanbul

Avcılar İnşaat-Bornova

Cengiz İnşaat-Livin İzmir

A. Konutları&Mesa&Kantur-Tema İstanbul B.

İnvest-Vadikoru

ÖN TALEPLE YAKINDA SATIŞA ÇIKACAK PROJELER

Kiptaş-5. Levent

Demir İnşaat-Demir Country

Torkam-E5 Küçükçekmece

Real Group-Real Konakları

Yamaç Yapı-İstova (Bu hafta)

Gülhan İnşaat-Yakapark (Bu ay)

MESA-Orman Çubuklu (Bu ay)

İhlas Yapı-Bizim Evler 8, B. Evler Güzelce

Sinpaş-Aqua City Bursa

Teknik Yapı-Yücelpark (Bu hafta)

Teknik Yapı-Evora Denizli

Halk GYO&Teknik Yapı-İ. Alsancak projesi

İmga Grup-Kurtköy projesi

İhlas&Kiler GYO-Marmara Evleri 4

İHALELERİYLE GÜNDEM OLANLAR

DAP-Nişantaşı (Emlak Konut GYO)

Öz Er-Ka-Florya (Emlak Konut GYO)

DAP-Çekmeköy (Emlak Konut GYO)

Emlak Konut GYO-Ankara Saraçhane