Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev bağış
Kadir Gecesi açılacak olan Çamlıca Camii’nin inşaatında son evreye girilirken, Emlak Konut GYO sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu önemli eser için 18 milyon liralık bağış yaptığını açıkladı.24 Nisan 2018 Salı 13:04
Şirket yönetimi, bağışın Türk İslam Eserleri müzesi, sanat galerisi, kütüphane, el sanatları atölyesi ve konferans salonu inşaatını yapmakta olan “İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne yapıldığını duyurdu.
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