Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev bağış

Şirket yönetimi, bağışın Türk İslam Eserleri müzesi, sanat galerisi, kütüphane, el sanatları atölyesi ve konferans salonu inşaatını yapmakta olan “İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne yapıldığını duyurdu.