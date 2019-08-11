Emlak Konut’tan Çamlıca Camii için 10 milyon lira bağış

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne 10 milyon lira bağış yaptı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamasına göre bağışın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapıldığı dile getirildi.

Açıklamada “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla Çamlıca’daki cami ile bünyesindeki Türk İslam Eserleri müzesi, sanat galerisi, kütüphane, el sanatları atölyesi ve konferans salonu inşaatını yürüten ‘İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne Şirketimiz tarafından 10 milyon lira bağış yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.