Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ, Emlak Konut gibi kurumların kapısını çalmakta. Kendi evinin hayalini kuran dar ve orta gelirli vatandaşlar ev sahibi olmak için uygun fiyatlar ve ödeme kolaylığı sunan gayri menkul satışı sunan firmaları araştırıyor. 1953 yılında kurulan Emlak Konut, 2003 yılından bugüne kadar toplam 139 projenin hayata geçmesini sağladı. 31 Mart 2020 itibariyle 24,8 milyar liralık aktif toplamıyla Türkiye’nin en güçlü şirketleri arasındaki yerini aldı. TOKİ ile ortaklığı bulunan Emlak Konut, satışa sunduğu projeleri merak ediliyor.

Emlak konut projeleri

İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle projesi, Gebze Emlak konutları 3, Başkent Emlak konutları, Semt Bahçekent Emlak konutları, Bakırköy Florya Evleri Emlak Konut projelerinin sadece birkaçıdır.

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Emlak Konut satışları

Emlak Konut satışları hangi ilde olduğu merak ediliyor. Emlak Konut İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, İzmir, Denizli, Kocaeli, Konya, Niğde, Yalova’da bulunmaktadır. Emlak Konut satışları için tıklayın.