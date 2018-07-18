0553 313 94 23

Emlak Konut GYO’da yeni dönem

Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanması sonrası boşalan Emlak Konut GYO müdürlüğüne şirkette genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Hakan Gedikli getirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:25
Emlak Konut GYO’da yeni dönem

Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanması sonrası boşalan Emlak Konut GYO müdürlüğüne şirkette genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Hakan Gedikli getirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sn. Murat KURUM’un istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Sn. Hakan GEDİKLİ’nin atanmasına, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.’nun 315. madde 1. fıkrası gereği Sn.Hakan GEDİKLİ’nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:25
  1. Aydın
  2. Emlak Konut GYO
  3. Hakan Gedikli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ölen annesine not bırakıp kendini astı!
    1. Ölen annesine not bırakıp kendini astı!
    2. 'Çamaşır ipi' sonu oldu
    3. İran'dan Erbil'e top atışı: 2 kişi öldü
    4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kaçamak'..
    5. Başkan Erdoğan, Sudan'a söz vermişti!..
    6. Şok detaylar! İstanbul Emniyet Müdürü..
    7. Binlerce insan bu karikatürleri..
    8. Türkiye isteyince vermemişlerdi.....
    9. Jandarma'dan dev başarı: İstanbul..
    10. Darbeci FETÖ’cülerin yeni haberleşme..
    11. İstanbul’un yıldızı hâlâ Esenyurt
    12. Donald Trump’ın istediği Papaz üçüncü..
    13. Metrekare fiyatları ile yatırımcının..
    14. Gut hastalığı nedir?
    15. Emlak Konut GYO’da yeni dönem
    16. Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması
    17. E-5'te zincirleme kaza!
    18. Rusya'nın adımı Türkiye'ye yaradı!
    19. İSPARK görevlisinden 170 bin dolarlık..
    20. İOKBS sınav sonuçları 2018
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!