Emlak Konut GYO’da yeni dönem

Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanması sonrası boşalan Emlak Konut GYO müdürlüğüne şirkette genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Hakan Gedikli getirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sn. Murat KURUM’un istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Sn. Hakan GEDİKLİ’nin atanmasına, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.’nun 315. madde 1. fıkrası gereği Sn.Hakan GEDİKLİ’nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.”